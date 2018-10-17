Новости дня

Интернет-сервис СКБ-Банка занял второе место в рейтинге агентства Markswebb

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Агентство Markswebb опубликовало результаты шестого ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса Business Internet Banking Rank 2018. Интернет-банк ДелоБанка занял II место по оценке эффективности в номинации «микро-бизнес» (ИП без штата сотрудников), сообщает пресс-служба СКБ-Банка.



Эффективность сервиса ДелоБанка для торгово-сервисных предприятий, ведущих расчеты только в рублях, была оценена также довольно высоко — III место.



«ДелоБанк — это инновационный сервис СКБ-банка для предпринимателей, созданный на современной ИТ-платформе и нацеленный на дистанционное управление финансами предприятия. Большинство рутинных административных процессов нового интернет-банкинга автоматизированы. В настоящий момент к сервису подключилось около 25 тыс. клиентов. Открыть счет в ДелоБанке можно онлайн, посещение офиса не требуется», — рассказали в пресс-службе.



Отметим, агентство Markswebb специализируется на исследованиях, аудите и консалтинге в области развития эффективных интернет-продуктов. Исследование Business Internet Banking Rank 2018 проводилось по методике, разработанной с учетом последних трендов развития онлайн-банкинга и комментариев участников рынка.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: