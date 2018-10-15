Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий удостоен национальной премии RREF Awards

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий получил престижную национальную премию в сфере недвижимости RREF Awards в номинации «Репутация и доверие». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».В этой номинации рассматривались заслуги наиболее прогрессивных и успешных лидеров рынка строительства и недвижимости, чьи личные заслуги в развитии бизнеса компаний и рынка в целом замечены экспертами.В. Голубицкий с 2005 года занимает пост руководителя группы компаний «КОРТРОС» (до 2013 года — «Ренова-стройгруп»), которая реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды нового качества жизни для российского потребителя. Группа — признанный лидер российского рынка по вводу жилья.Основой бизнес-стратегии компании являются проекты комплексного освоения территории, цель которых — создание новых городских районов и городов-спутников в крупных российских городах. ГК «КОРТРОС» работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ярославле, Краснодаре. Под управлением находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м. недвижимости в различных регионах РФ.RREF Awards — авторитетная премия в области жилой недвижимости, знак качества для объектов жилищного строительства, знак доверия потребителей и признания экспертов рынка. На участие в RREF Awards в 2018 году всего было подано более 600 заявок от 150 крупнейших компаний из строительной, инвестиционной, девелоперской, риэлторской, банковской и консалтинговой отраслей. За годы своего развития премия RREF Awards завоевала неоспоримый авторитет у бизнес-сообщества и потребителей.