Курорты ищут новый формат

В Екатеринбурге 5-6 октября состоялась международная туристическая выставка Expotravel. Впервые площадкой ее стал Президентский центр Б. Н. Ельцина. В мероприятии приняли участие представители 20 стран и 16 регионов, страной-партнером выставки в этом году выступила Чехия.Одним из ключевых событий деловой программы Expotravel-2018 стала конференция «Оздоровительный туризм в России и за рубежом». В ее рамках представители российской туротрасли, федеральных органов государственной власти РФ, а также зарубежных курортов обсудили острые вопросы и перспективы развития системы оздоровительного отдыха.Лейтмотивом выступлений российских экспертов стал тезис о конкурентоспособности предложения отечественных санаториев среди других участников рынка. Однако представители туротрасли отметили проблему практически полного отсутствия механизма продвижения услуг в данной сфере.«Именно в этом сегменте туризма Россия абсолютно конкурентоспособна: она имеет и уникальные методики, и материально-техническую базу. Лечебно-оздоровительные услуги являются уникальной составляющей турпродукта, которую может предложить практически каждый регион страны. Но сегодня продажа этих услуг затруднена тем, что зачастую они не «упакованы» в турпродукт и реализуются либо как социальная составляющая, либо по отдельности. Между тем от того, как «упакован» продукт, зависит генерирование потока потребителей на то или иное направление», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.У ряда участников конференции готовность российских санаториев конкурировать с зарубежными учреждениями вызвала определенный скепсис: основой лечебно-оздоровительного отдыха, безусловно, является медицинская база, а к системе здравоохранения России в целом есть немало претензий. В то же время эксперты согласились с тем, что потенциал в данном сегменте туризма у регионов РФ есть, однако с его реализацией возникают сложности.В частности, была обозначена проблема, связанная с отсутствием господдержки санаториев и нехваткой у учреждений собственных ресурсов для эффективного продвижения услуг и повышения их качества.«Прошли госсоветы, дано поручение в 2016 году по продвижению санаторно-курортного комплекса. Работа только началась. Но проблема в том, что «у семи нянек дитя без глазу». Нет никого, кто регулирует эту деятельность. Минздрав только выдает лицензии», — пояснил Юрий Барзыкин.Кроме того, возникает вопрос формирования целевой аудитории для реализации услуг санаторно-курортных учреждений. По словам экспертов, категория клиентов, живших при СССР и хорошо знающих, зачем нужен такой отдых, постепенно сокращается. При этом молодежь не осознает необходимость покупать путевки в санатории, считая это устаревшим форматом.«К сожалению, на сегодняшний день люди мало информированы о том, что такое санаторно-курортный продукт. В советское время работала очень мощная машина, которая рассказывала, в том числе через СМИ, что такое здоровый образ жизни, почему нужно ехать на курорты. У каждого крупного предприятия присутствовал медицинский комплекс учреждений. Людей в массовом порядке заставляли лечиться. Сейчас же для среднего класса нет никаких госпрограмм, связанных с лечением, и мы видим огромный рост заболеваемости в средней возрастной группе. Это те, кто работает, платит налоги, на ком держится страна. Их нужно проинформировать, что заботиться о здоровье — важная составляющая жизни», — отметил Медицинский Амбассадор DANUBIUS HOTELS GROUP на территории России и стран СНГ, кандидат медицинских наук Максим Приймак.По словам экспертов, для привлечения людей среднего возраста и молодежи необходим современный формат санаторно-курортного отдыха. Это должны быть комбинированные туры, включающие не только лечение, но и экскурсионную программу, интересные формы организации досуга. Кроме того, хотя наиболее эффективным с медицинской точки зрения считается 21-дневный курс в санатории, нужно дать людям возможность заездов на более короткий срок, включая туры выходного дня.«Есть общемировая практика, тут нет смысла «изобретать велосипед». Нужны туры выходного дня — с пятницы по воскресенье. По доступной цене — это обязательное условие. Молодежь должна иметь возможность качественно и экономично провести время в санатории, расслабиться. Восстановить силы посредствам spa и wellness-процедур. Здоровый сон, питание. Прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, занятие активными видами спорта. Именно такими услугами необходимо стимулировать и приучать молодых людей к культуре отдыха», — пояснил УрБК Максим Приймак.«Конечно, оптимально ездить на 21 день. Но жизнь диктует другие условия. Сначала weekend, потом путевка дней на пять, а потом уже люди будут принимать решения о заездах на 14, 21 день. Важно сформировать культуру потребления», — отметил Юрий Барзыкин.При этом участники конференции подчеркнули необходимость формировать новый имидж санаториев и своевременно информировать граждан об их возможностях. Причем использовать для этого нужно современные средства продвижения, популярные у молодежи, включая соцсети.В целом эксперты отметили, что конференция «Оздоровительный туризм в России и за рубежом» в рамках выставки Expotravel дала возможность представителям курортов разных стран не только презентовать свой турпродукт, но и поделиться опытом его продвижения. Участники мероприятия выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и популяризации санаторно-курортного отдыха.