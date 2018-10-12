Новости дня
ГИБДД Свердловской области настоятельно рекомендовало водителям поменять летнюю резину на зимнюю
12 октябрь 2018 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. В Свердловской области ожидается выпадение снежных осадков. В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть более аккуратными на дорогах и поменять летнюю резину на зимнюю, сообщает пресс-служба ведомства.
Уже сегодня и выходные дни в области ожидается значительное ухудшение погодных условий в виде мокрого снега и заморозков. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.
«Госавтоинспекция Свердловской области просит всех водителей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, а также соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также водителям необходимо проверить наличие и состояние знаков аварийной остановки, наличие световозвращающего жилета», — сообщают в пресс-службе.
Пешеходам рекомендуем использовать световозвращающие элементы на верхней одежде для обеспечения своей видимости или надевать одежду более ярких и светлых цветов. Также ведомство указывает, что в соответствии с требованиями ПДД на нерегулируемых переходах пешеходы обязаны выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Уже сегодня и выходные дни в области ожидается значительное ухудшение погодных условий в виде мокрого снега и заморозков. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.
«Госавтоинспекция Свердловской области просит всех водителей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, а также соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также водителям необходимо проверить наличие и состояние знаков аварийной остановки, наличие световозвращающего жилета», — сообщают в пресс-службе.
Пешеходам рекомендуем использовать световозвращающие элементы на верхней одежде для обеспечения своей видимости или надевать одежду более ярких и светлых цветов. Также ведомство указывает, что в соответствии с требованиями ПДД на нерегулируемых переходах пешеходы обязаны выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На дорогах Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с 8 и 9 октября
- В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду
- Свердловская Госавтоинспекция в связи с холодами призывает автомобилистов к осторожности
- Свердловское Управление ГИБДД предупреждает водителей о предстоящей гололедице
- ГИБДД рекомендует водителям грузовиков не выезжать на Серовский тракт из-за снега