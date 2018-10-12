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Средний чек россиян в сентябре вырос на 4,8% после пяти месяцев снижения

УрБК, Москва, 12.10.2018. Средний чек жителя России за один поход в магазин в сентябре 2018 года увеличился на 4,8%, или на 24 руб. по сравнению с августом и составил 519 руб. Рост показателя произошел после пяти месяцев снижения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



«В сентябре индекс среднего чека вырос сразу на 4,8% относительно августовского значения и поднялся до отметки в 519 руб. Правда, годового роста, увы, не получилось. По сравнению с сентябрем прошлого года средний чек потерял 1%, снизившись с 524 руб.», — говорится в исследовании.



В сентябре средний чек вырос во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного — там он снизился по сравнению с августом на 4,9% (до 465 руб.). В Южном округе чек вырос на 14,8% (до 504 руб.), в Центральной России — на 8,7% (до 627 руб.), в Сибири — на 6,3% (до 423 руб.). В Северо-Западном федеральном округе показатель повысился на 1,8% (до 581 руб.).



В Поволжье средний чек вырос на 0,7% (до 430 руб.), на Урале — на 0,6% (до 474 руб.). В Москве средний чек увеличился на 6,7% по сравнению с августом, до 720 руб. (в годовом выражении — на 5,3%), в Санкт-Петербурге он вырос на 3,1%, до 668 руб. (в годовом выражении он снизился на 1,3%).



Средний чек в гипермаркетах РФ в сентябре по сравнению с августом увеличился на 9% (по сравнению с сентябрем 2017 года — снизился на 0,8%). В супермаркетах чек вырос на 8,5% (в годовом выражении — уменьшился на 2,6%), в дискаунтерах — на 2,1% (в годовом выражении — падение на 10,1%). В небольших магазинах традиционной торговли показатель сократился на 3,9% (в годовом выражении — на 0,9%).

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