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Суд рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «Ваш Дом» в Сысерти

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Строительная компания «Ваш Дом» (г. Сысерть) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 9 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 5 млн 173 тыс. руб.



Отметим, ООО «СК «Ваш Дом» зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

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