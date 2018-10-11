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Суд рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «Ваш Дом» в Сысерти
11 октябрь 2018 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Строительная компания «Ваш Дом» (г. Сысерть) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 9 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 5 млн 173 тыс. руб.
Отметим, ООО «СК «Ваш Дом» зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
Соответствующий документ поступил в суд 9 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 5 млн 173 тыс. руб.
Отметим, ООО «СК «Ваш Дом» зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
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