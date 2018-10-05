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Власти Свердловской области планируют получить от приватизации в 2019 году 55,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Прогнозируемые доходы от приватизации государственного имущества Свердловской области в 2019 году должны составить 55 млн 205 тыс. руб. Об этом говорится в проекте управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ опубликован на сайте МУГИСО.



Согласно проекту, в 2019 году планируется преобразовать в акционерное общество ГУП СО «Совхоз «Шумихинский». Также на следующий год предлагается выставить на продажу 100% акций ОАО «Уралагроснабкомплект».



Помимо этого, в план приватизации включены несколько помещений, находящихся на балансе казны. Среди них оказалась часть производственного корпуса общей площадью 3 тыс. 347,6 кв. м. по адресу улица Розы Люксембург, 62 в Екатеринбурге (Свердловский завод безалкогольных напитков ОАО «Тонус») и часть здания заводоуправления общей площадью 496,3 кв. м. по тому же адресу.



В бюджет Свердловской области от вырученных за счет приватизации средств планируется направить 6 млн 905 тыс. руб.

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