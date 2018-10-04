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Суд признал незаконным приказ главврача Алапаевской станции СМП об отмене премий

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Алапаевский городской суд признал незаконным приказ главврача ГБУЗ СО «Алапаевская станция скорой медицинской помощи» об отмене выплаты премий сотрудникам, об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



С иском в суд обратились 18 фельдшеров станции скорой помощи. Со слов заявителей, до 2017 года премиальная часть выплачивалась в полном объеме, но с 1 января 2017 работодатель изменил условия, сначала дополнительные выплаты фельдшерам стали производиться с учетом суточной нагрузки, а с 1 ноября 2017 года приказом главврача премии были и вовсе отменены.



Истцы просили признать этот документ незаконным. Также фельдшеры потребовали взыскать выплаты с ноября 2017 года по май 2018 года, а также компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. руб. в пользу каждого. Суммы выплат по иску колебались в среднем от 11 тыс. до 28 тыс. руб. Также фельдшеры просили произвести перерасчет и выплатить недоплаченную стимулирующую выплату за качество и эффективность работы с января по октябрь 2017 года — от 9 тыс. до 28 тыс. руб. в зависимости от сотрудника.



Городской суд приказ отменил, но в пользу каждого из 18 истцов была взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 тыс. руб. Суд произвел расчет стимулирующей выплаты — истцы, получив от 9 тыс. до 20 тыс. руб., обжаловали решение первой инстанции в Свердловском областном суде.



Судебная коллегия оставила решение Алапаевского городского суда без изменений.

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