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Суд признал незаконным приказ главврача Алапаевской станции СМП об отмене премий
4 октябрь 2018 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Алапаевский городской суд признал незаконным приказ главврача ГБУЗ СО «Алапаевская станция скорой медицинской помощи» об отмене выплаты премий сотрудникам, об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
С иском в суд обратились 18 фельдшеров станции скорой помощи. Со слов заявителей, до 2017 года премиальная часть выплачивалась в полном объеме, но с 1 января 2017 работодатель изменил условия, сначала дополнительные выплаты фельдшерам стали производиться с учетом суточной нагрузки, а с 1 ноября 2017 года приказом главврача премии были и вовсе отменены.
Истцы просили признать этот документ незаконным. Также фельдшеры потребовали взыскать выплаты с ноября 2017 года по май 2018 года, а также компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. руб. в пользу каждого. Суммы выплат по иску колебались в среднем от 11 тыс. до 28 тыс. руб. Также фельдшеры просили произвести перерасчет и выплатить недоплаченную стимулирующую выплату за качество и эффективность работы с января по октябрь 2017 года — от 9 тыс. до 28 тыс. руб. в зависимости от сотрудника.
Городской суд приказ отменил, но в пользу каждого из 18 истцов была взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 тыс. руб. Суд произвел расчет стимулирующей выплаты — истцы, получив от 9 тыс. до 20 тыс. руб., обжаловали решение первой инстанции в Свердловском областном суде.
Судебная коллегия оставила решение Алапаевского городского суда без изменений.
С иском в суд обратились 18 фельдшеров станции скорой помощи. Со слов заявителей, до 2017 года премиальная часть выплачивалась в полном объеме, но с 1 января 2017 работодатель изменил условия, сначала дополнительные выплаты фельдшерам стали производиться с учетом суточной нагрузки, а с 1 ноября 2017 года приказом главврача премии были и вовсе отменены.
Истцы просили признать этот документ незаконным. Также фельдшеры потребовали взыскать выплаты с ноября 2017 года по май 2018 года, а также компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. руб. в пользу каждого. Суммы выплат по иску колебались в среднем от 11 тыс. до 28 тыс. руб. Также фельдшеры просили произвести перерасчет и выплатить недоплаченную стимулирующую выплату за качество и эффективность работы с января по октябрь 2017 года — от 9 тыс. до 28 тыс. руб. в зависимости от сотрудника.
Городской суд приказ отменил, но в пользу каждого из 18 истцов была взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 тыс. руб. Суд произвел расчет стимулирующей выплаты — истцы, получив от 9 тыс. до 20 тыс. руб., обжаловали решение первой инстанции в Свердловском областном суде.
Судебная коллегия оставила решение Алапаевского городского суда без изменений.
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