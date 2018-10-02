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Вячеслав Трапезников уволен с должности главы администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга

2 октябрь 2018 (13:36)

УрБК, Екатеринбурга, 02.10.2018. Администрация Екатеринбурга расторгла контракт с руководителем администрации Орджоникидзевского района города Вячеславом Трапезниковым. Информацию об этом УрБК подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

Также уволены руководители нескольких отделов и департаментов администрации Екатеринбурга. В частности, свои должности покинут начальник департамента архитектуры Михаил Губин, глава правового департамента Екатерина Грин, начальник бухгалтерско-финансового отдела Елена Новокрещенова, руководитель комитета по жилищной политике Дарья Маннапова, председатель комитета связи и информационных технологий Иван Авдейчик, а также руководитель Сергей Сунцов.

Причину массовых увольнений в администрации города не уточнили.

Напомним, что 25 сентября 2018 года главой Екатеринбурга был назначен заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

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