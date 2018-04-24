«Общество Малышева 73» наградило команду из Екатеринбурга стажировкой в компании за участие в конкурсе MSU Open Urban Law Cup

Фото предоставлены пресс-службой МГУ

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Команда из Екатеринбурга заняла второе место на всероссийском открытом студенческом чемпионате по земельному и градостроительному законодательству MSU Open Urban Law Cup. Организаторы конкурса — кафедра экологического и земельного права Юридического факультета МГУ и коллегия адвокатов «Регионсервис», сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».Урал представляла команда Уральского государственного юридического университета, магистранты которой уступили несколько баллов победителям из Санкт-Петербургского государственного университета. Всего в состязании выступили более 100 участников, 43 студенческие команды из 19 российских высших учебных заведений.Конкурс был посвящен проблемам земельного и градостроительного права. В ходе отборочного этапа участникам был предложен анализ перспектив реализации механизма комплексного развития территорий. Во время заключительного (очного) этапа пять команд-финалистов представили жюри решение задачи, связанной со взиманием платы за смену вида разрешенного использования земельного участка.Директор по развитию «Общества Малышева 73» Михаил Губин работал в составе жюри. Ответы участников конкурса также оценивали управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова, заместитель директора департамента комплексного развития территорий Минстроя России Максим Галь, директор по развитию московского подразделения ПАО «Группа ЛСР» Павел Мельников и другие ведущие специалисты в области земельных и градостроительных отношений.От лица «Общества Малышева 73» Михаил Губин наградил команду из Екатеринбурга сертификатом, дающим право пройти стажировку в компании. «Этот чемпионат проводится юрфаком МГУ впервые, и мы рады возможности работать в составе комиссии. Отрадно, что высшая школа формирует такие кадры для отрасли. Я уверен, что многие девелоперские структуры и юридические компании, специализирующиеся на земельном праве и градостроительной деятельности, будут рады видеть ребят в будущем в составе своей команды так же, как и мы», — сказал М. Губин.