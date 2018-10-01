Кризис

У администрации Екатеринбурга закончились деньги на вывоз мусора

В бюджете Екатеринбурга закончились деньги на вывоз мусора из частного сектора из-за переноса сроков ввода платежей за сбор и утилизацию отходов. Об этом 1 октября 2018 года на брифинге сказал начальник отдела маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков.



Он напомнил, что изначально введение отдельной платы за вывоз мусора было запланировано на 1 июля 2018 года, но затем реформа была перенесена в регионе на 1 ноября 2018 года. В бюджете города средства были рассчитаны только до 1 июля 2018 года.



По этой причине, как отметил А. Бланков, прекратился вывоз отходов из частного сектора.



Ранее УрБК писал о несанкционированной свалке бытовых отходов, которая образовалась в Ленинском районе Екатеринбурга возле перекрестка улиц Мостовой и Разливной. Прежде на этом месте стоял мусорный контейнер, который обслуживало ЕМУП «Спецавтобаза». Однако впоследствии его убрали, и поскольку другой общедоступной оборудованной площадки для размещения отходов поблизости нет, вместо контейнера стала образовываться свалка.

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