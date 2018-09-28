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Генпрокуратура проверит информацию Банка России о признаках финансовой пирамиды в группе «Кэшбери»

УрБК, Москва, 28.09.2018. Генпрокуратура проверит информацию ЦБ РФ о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний «Кэшбери». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.



«Информация Центробанка будет проверена в установленном законом порядке», — сказал он.



Как сообщил Куренной, прокуратура Ростовской области обратилась в суд с административным иском о признании информации об услугах компаний группы «Кэшбери» на двух сайтах «кэшбери.рф» и cashbery.com запрещенной.



Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях заявил, что Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых усмотрел признаки финансовой пирамиды.

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