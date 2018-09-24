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За присвоение 65 тыс. рублей осужден замдиректора телекомпании «Ирбитский вестник»

УрБК, Ирбит, 24.09.2018. Ирбитский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего бывшего заместителя директора МАУ «Редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник» Алексея Уляшкина.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Вину в совершении названного преступления Алексей Уляшкин признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.



В суде установлено, что А. Уляшкин, являясь временно исполняющим полномочия директора МАУ «Редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник», с октября по ноябрь 2016 года, используя свое служебное положение, с целью присвоения денежных средств, заключил два договора со сторонней организацией на оказание услуг по съемке, монтажу эфирного материала.



Получив на подотчет денежные средства из кассы учреждения в общей сумме свыше 180 тыс. руб., часть направил на оплату выполненных работ и услуг, а оставшуюся сумму в размере 65 тыс. руб. присвоил. При этом для отчетности предоставил изготовленные им ранее фиктивные документы: договоры, акты сдачи-приемки услуг, счета на оплату.



Своими действиями подсудимый причинил ущерб муниципальному учреждению в сумме 65 тыс. руб., причиненный ущерб возмещен в ходе предварительного расследования.



Ирбитский районный суд назначил Алексею Уляшкину наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Приговор суда вступил в законную силу.

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