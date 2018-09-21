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Бюджет РФ сэкономил порядка 2 трлн рублей за счет «заморозки» накопительной части пенсии

УрБК, Москва, 21.09.2018. Федеральный бюджет РФ сэкономил около 2 трлн руб. за время «заморозки» накопительной части пенсии. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.



«Вероятности, что накопительную часть пенсии «разморозят», нет, потому что продление «заморозки» — это лишь такое временное решение, потому что сейчас министерство финансов готовит предложение по индивидуальному пенсионному капиталу», — заявил М. Топилин в кулуарах второго Евразийского женского форума.



«Федеральный бюджет сэкономил порядка 2 триллионов за время «заморозки», — сказал министр, отметив, что средства направлены в солидарную часть пенсий.



Ранее М. Топилин сообщил, что «заморозка» пенсионных накоплений, вероятно, будет продлена еще на год — до 2021 года.



Отметим, что Минфин разрабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) совместно с ЦБ. Ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.



Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат — срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед).

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