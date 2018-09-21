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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил атомщиков с профессиональным праздником
21 сентябрь 2018 (13:51)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил жителей региона с Днем работников атомной промышленности. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.
«Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Самая высокотехнологичная и наукоемкая отрасль, обеспечившая ядерную безопасность нашей страны, сегодня является базовым сегментом экономики Челябинской области. Вы с каждым годом расширяете свои производственные и научные компетенции, используя практически безграничный потенциал «мирного атома» в энергетике, ядерной медицине, разработках высокоточного оборудования. Уверен, что новые перспективные проекты будут успешно реализованы и принесут весомую отдачу», — сказал Б. Дубровский.
Глава региона пожелал работникам отрасли здоровья, счастья и благополучия.
«Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Самая высокотехнологичная и наукоемкая отрасль, обеспечившая ядерную безопасность нашей страны, сегодня является базовым сегментом экономики Челябинской области. Вы с каждым годом расширяете свои производственные и научные компетенции, используя практически безграничный потенциал «мирного атома» в энергетике, ядерной медицине, разработках высокоточного оборудования. Уверен, что новые перспективные проекты будут успешно реализованы и принесут весомую отдачу», — сказал Б. Дубровский.
Глава региона пожелал работникам отрасли здоровья, счастья и благополучия.
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