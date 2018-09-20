«Уральский Рабочий»: Без перебоев и аварий: на Среднем Урале готовятся к запуску тепла

Глава региона Евгений Куйвашев дал ряд поручений, от выполнения которых зависит своевременный и безаварийный пуск тепла. Одно из главных требований — оперативно завершить оставшиеся ремонты коммунальных объектов и до 10 октября обеспечить стопроцентную подачу тепла свердловчанам.«От того, насколько грамотно и эффективно организована подготовка к отопительному сезону, от своевременности запуска систем теплоснабжения зависит деятельность больниц, школ, детских садов и других учреждений, настроение, здоровье и безопасность уральцев. Мы должны сделать все необходимое, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без аварий, авралов и сбоев, способных негативно отразиться на качестве жизни людей», — заявил Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании правительства.При этом губернатор призвал к разумному отношению к ресурсам.«Батареи в помещениях должны быть горячими, но не настолько, чтобы люди были вынуждены держать окна открытыми», — подчеркнул глава региона.Евгений Куйвашев поручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову вести ежедневный мониторинг хода подключения и докладывать о проделанной работе. В зоне особого внимания министра должны быть дома, в которых по программе капремонта этим летом производилась замена систем теплоснабжения.«Готовность жилищного фонда области близка к ста процентам. Паспорта готовности к работе в зимних условиях, получили около 95% подлежащих паспортизации многоквартирных домов. Полностью паспортизация завершена в 67 муниципальных образованиях», — рассказал директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов.Еще одна важная задача, помимо завершения всех ремонтных работ, обеспечить высокое качество коммунальных услуг. Территории должны быть обеспечены необходимыми запасами топлива и техники.Отметим, что на данный момент подача тепла началась в 88 из 94 муниципалитетов Свердловской области. По стоянию на 19 сентября тепло получает 31% жилищного фонда и свыше 57,4% социальных учреждений. В целом по области отапливается 26 миллионов квадратных метров жилых площадей и более трех тысяч объектов социальной сферы. Подключение оставшихся потребителей к системам теплоснабжения идет в штатном режиме и в соответствии с утвержденным графиками.На сегодняшний день запас угля в Свердловской области превышает план на 53,6%, мазута — на 81,8%, дровам и другому твердому топливу — на 94,1%. В организациях коммунального комплекса подготовлено 1,5 тысячи единиц уборочной техники и сформирована 901 аварийная бригада численностью более шести тысяч человек, в распоряжении которых находится 1,8 тысячи единиц специальной техники.