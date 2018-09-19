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«МегаФон» запустил новые базовые станции в 65 населенных пунктах Урала

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Свыше 200 улиц в 65 населенных пунктах Урала получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет. Инженеры «МегаФона» провели масштабные технические работы на сети с начала лета и повысили качество предоставляемых услуг, сообщает пресс-служба оператора связи.



География стройплощадок затронула населенные пункты, где в общей сложности проживают свыше 9 млн человек. Инженеры установили новые объекты связи на территории мегаполисов, крупных городов региона, сел, нефтяных месторождений Югры и вдоль автомобильных трасс.



«Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку на сеть, и отдаленные пункты, где требовалось усиление сигнала. Там за летнюю строительную кампанию мы запустили десятки базовых станций. Благодаря этому связь стала надёжнее, а интернет-соединение более стабильным и быстрым», — отмечает директор по инфраструктуре Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.



В Свердловской области новый комфорт мобильных услуг смогут оценить жители Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красного, Кашино, Нижнего Тагила, Нижних Серег, Полевского, Патрушей, Ревды, Серова и окрестностей Сысерти у горы Плешивой, а также окрестностей Кировграда у горы Ежовой.



В Екатеринбурге улучшения будут заметны на улицах Ангарской, Бардина, Вокзальной, Индустрии, Кузнецова, Латвийской, Малышева, Мамина-Сибиряка, Репина, Родонитовой, Сыромолотова, Соболева, Таганской, Токарей, Уральской, Шефской, Хлебной, Челюскинцев и переулках Киевском и Медицинском. Точечно произведены улучшения на заводе «Уралтрансмаш», в зданиях УрФУ и «Маринс Парк Отеля».

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