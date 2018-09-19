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Свердловская область получила 30 млн рублей на проекты комфортной городской среды в малых городах
19 сентябрь 2018 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Правительство РФ выделило 4,9 млрд руб. на финансирование проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Дотации в размере 4,9 млрд руб. распределены между 43 субъектами Федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Согласно документу, Свердловская область получит 30 млн руб. — это минимальная сумма субсидии для одного субъекта. Максимальная сумма — 905 млн руб. — выделена Татарстану.
«Дотации в размере 4,9 млрд руб. распределены между 43 субъектами Федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Согласно документу, Свердловская область получит 30 млн руб. — это минимальная сумма субсидии для одного субъекта. Максимальная сумма — 905 млн руб. — выделена Татарстану.
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