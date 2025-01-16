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16.01.2025

В Свердловской области в 2025 году появятся 38 новых объектов благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. В Свердловской области в 2025 году появятся 38 новых объектов благоустройства с привлечением федеральных средств, из них 34 — общественные и четыре дворовые территории. На эти цели предполагается выделить из регионального и федерального бюджетов около 1,2 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Одним из наиболее важных проектов является третья очередь благоустройства общественной территории в Верхней Салде, по соседству с Авиаметаллургическим техникумом. Согласно поручению главы области Евгения Куйвашева, данное пространство должно стать точкой притяжения горожан. Такое распоряжение он отдал в рамках подготовки к празднованию 250-летия города. В 2025 году в рамках проекта планируется обустройство детской и спортивной площадок, литературной площади, велодорожек, тротуаров, газонов, а также освещения и видеонаблюдения. Пространство будет украшено световой аркой и светодиодным фонтаном. Для проведения культурно-массовых мероприятий будут установлены сцена и уличный экран.

Другой крупный проект — реконструкция Аллеи Славы в городе Каменске-Уральском. Работы пройдут в рамках Года защитника Отечества, который был объявлен президентом Владимиром Путиным. Планируется создать новую мемориальную композицию в связке с монументом погибшим солдатам, установленным на личные средства горожан. Также работы предполагают замену покрытия дорожек и установку малых архитектурных форм.

Также запланированы работы по обновлению прогулочного маршрута от центральной площади Верхней Туры до Парка Победы — Мемориала Славы. Данный проект является победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он предусматривает создание сети общественных пространств вдоль маршрута, реконструкцию центрального сквера, самого Парка Победы — Мемориала Славы, и других прилегающих территорий.

Напомним, что в прошлом году с привлечением федеральных средств в регионе благоустроили 49 общественных и 23 дворовые территории. Всего в период с 2017 по 2024 годы в Свердловской области было благоустроено 3 334 территории, включая 26 объектов — победителей Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений.
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