«Уральский Рабочий»: Родил ребенка — получи памятку о льготах

Новый законопроект российских депутатов предлагает вместе со свидетельством о рождении ребенка выдавать подробную и индивидуальную памятку о льготах, на которые имеет право семья. Документ рассматривается сегодня в первом чтении в Госдуме.По мнению инициаторов законопроекта, такая памятка станет хорошим подспорьем молодой матери, поскольку на данный момент информацию о положенных льготах родители ищут в интернете или узнают у знакомых.В свердловском министерстве социальной политики объяснили, что пока не могут комментировать законопроект. Однако в пресс-службе ведомства рассказали, что на данный момент для семей и детей существует более двухсот видов различных льгот.«На сайте регионального министерства соцполитики есть справочник мер социальной поддержки населения. Там можно посмотреть все льготы, положенные по закону семьям и детям. В частности, там прописаны выплаты, которые могут получить жены военнослужащих, мамочки, имеющие статус безработных или уволенные в связи с ликвидацией предприятия, матери-одиночки, усыновители и опекуны, родители инвалидов, многодетные семьи, а также несовершеннолетние беременные», — отметили в пресс-службе ведомства.Например, безработные беременные могут претендовать на социальное пособие. Больше всего льгот могут получить многодетные родители — начиная от бесплатного посещения музеев с детьми и заканчивая обеспечением жильем.Среди льгот, которые предусмотрены местными властями для будущих мам, есть право на бесплатные лекарства и некоторые виды продуктов — в каждом регионе этот список разный.Отметим, что супругам, которые готовятся стать родителями, также положены определенные выплаты. Так, например, во время постановки беременной женщиной на ранний учет ей полагается единовременная выплата. Помимо этого, можно получить оплату отпуска по беременности и родам, начисления на ребенка до исполнения ему полутора лет. Размер зависит от заработной платы мамы и составляет 40% от ее суммы.Причем, нужно сказать, что существуют не только выплаты из федерального бюджета, но и те, что действуют для жителей региона — средства на эти цели выделяются из областного бюджета. Спектр льгот для разных категорий семей с детьми очень широк — помимо единовременных и ежемесячных выплат, есть компенсация расходов на питание, одежду, образование, транспорт, медикаменты, освобождение от некоторых видов налогов, обеспечение жильем и многое другое.К слову, специалисты напоминают, что за свидетельством о рождении лучше идти не позднее, чем через месяц после появления ребенка на свет. Сделать это можно в ЗАГСе по месту прописки одного из родителей или по месту рождения ребенка. Важно помнить, что в отличие от регистрации брака, получить свидетельство о рождении ребенка в любом произвольно выбранном ЗАГСе нельзя.К слову, по словам юристов, привычное понимание людьми термина «мать-одиночка» нередко не соответствует трактовке, прописанной в законе. Так, матерью-одиночкой можно признать женщину, имеющую одного или несколько детей, но только при определенных условиях. А именно — если рождение ребенка произошло по прошествии 300 дней после факта официального расторжения брака в органах ЗАГС или в судебном порядке, а в свидетельстве о рождении стоит прочерк в графе «отец». Проще говоря, мать-одиночка — это женщина, которой не с кого взыскать алименты.