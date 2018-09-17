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«Три Д-клуб»: восьмилетняя «просрочка»
17 сентябрь 2018 (16:42)
В Екатеринбурге завершается возведение очередного долгостроя — жилого комплекса «Три Д-клуб». Застройщик — строительная компания «Метеорит» (ООО «Метеорит и Ко»), которой руководит Андрей Климанов, — обещает сдать третью секцию ЖК до конца текущего года. Однако пайщики дома, многие из которых ждут ключи от своих квартир уже 8 лет, сомневаются, что и на этот раз компания уложится в установленные сроки.
Как писал УрБК еще в 2012 году, согласно проекту, ЖК «Три Д-клуб», расположенный на углу улиц Московской и Братской, представляет собой три 24-этажных дома (секции) с многоуровневым подземным паркингом, детским клубом, спортивным центром, баром, супермаркетом. «Три Д-клуб» изначально позиционировался как жилой комплекс бизнес-класса: круглосуточная служба сервиса, три уровня охраны, бассейн и косметический центр.
Строительство жилого комплекса началось еще в 2007 году. Для финансирования объекта был создан потребительский кооператив «ЖСК «Три Д». Завершить стройку компания «Метеорит» планировала в 2010 году.
Между тем к указанному сроку был сдан только первый дом, строительство второго и третьего остановилось на несколько лет. В 2013 году пайщики второй секции все-таки смогли въехать в свои квартиры, введение третьей было назначено на конец 2014-го, но работы снова прекратились.
«Я приобрел пай в 2013 году, тогда срок сдачи был назначен на IV квартал 2014-го. Но застройщик не успел и до сих пор строит этот объект. Мы организовали инициативную группу пайщиков и стали решать проблему вместе. Ходили на митинги, встречи с органами, в том числе в прокуратуру, в минстрой Свердловской области. Министр Михаил Волков обещал нам взять ситуацию под свой контроль, чтобы дом был сдан в 2017 году, нам даже давали график работ, но обещания не были выполнены. В результате в конце 2017 года мне пришлось избавиться от пая, продав его дешевле, чем он был куплен. Если посчитать деньги, затраченные на съем жилья, мой ущерб составляет около миллиона рублей. И так у всех пайщиков», — рассказал бывший участник ЖСК «Три Д».
Отметим, что за время строительства в Арбитражный суд Свердловской области несколько раз поступали иски о признании ООО «Метеорит и Ко» несостоятельным (банкротом). Последний из них в сентябре 2017 года подала инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Сумма задолженности, включая пени и штраф, превысила 54 млн руб., однако производство было прекращено в связи с заключением мирового соглашения.
Несмотря на то, что застройщику удалось избежать банкротства, последняя секция «Три Д-клуба» не сдана в эксплуатацию до сих пор. На сегодняшний день объект находится на завершающей стадии: выполняется благоустройство, согласно информации на сайте компании, с августа «Метеорит» передает квартиры инвесторам под отделку. В новостной ленте компания ежемесячно публикует отчеты о выполненных работах.
«Госкомиссия по вводу объекта в эксплуатацию назначена на октябрь-ноябрь текущего года. В доме выполняются внутренние отделочные работы: заливают стяжки, устанавливают внутренние железные двери», — рассказали в офисе продаж СК «Метеорит».
Между тем пайщики сомневаются, что и на этот раз застройщик выполнит свои обещания. Они отмечают, что в доме еще много недоделок: не закончено обустройство придомовой территории, возведение паркинга, помещений торгового комплекса, переходных лоджий на одной стороне жилой части здания. В то же время интенсивность работ на объекте по-прежнему оставляет желать лучшего.
«До завершения работ в доме еще далеко. Я приезжала на стройку и заходила в нашу квартиру: как была одна сторона не доделана, так и осталась — никакого движения нет. На площадке работают человека три: что застройщик собирается сдавать комиссии в этом году — непонятно», — рассказала покупательница квартиры в третьей секции Анастасия Гаврилова.
Семья пайщицы, включая двоих малолетних детей, ждет квартиру почти три года. Из-за переноса сроков сдачи дома она испытывает значительные сложности не только финансового характера, но и административного.
«У меня маленькие дети, маткапитал вложен в эту стройку. Поскольку я работаю в Екатеринбурге, приходится здесь снимать квартиру. Но прописку получить мы не можем, соответственно, возникают проблемы с поликлиниками, детсадами, записью в школу. При этом мы оплачиваем съемное жилье и ипотеку. А теперь зарплату урезают, и платить становится просто нечем. Приходила в компанию «Метеорит» и просила вернуть деньги — мне отказали», — пояснила Анастасия Гаврилова.
По ее словам, если застройщик вновь не сможет сдержать обещания и не сдаст дом до конца года, гражданам придется опять обращаться в органы власти, добиваться приема губернатора Свердловской области и требовать восстановления своих прав на жилье. При этом издержки, которые покупатели квартир несут в течение всего времени возведения дома, им уже не возместит никто.
УрБК будет следить за развитием ситуации.
Как писал УрБК еще в 2012 году, согласно проекту, ЖК «Три Д-клуб», расположенный на углу улиц Московской и Братской, представляет собой три 24-этажных дома (секции) с многоуровневым подземным паркингом, детским клубом, спортивным центром, баром, супермаркетом. «Три Д-клуб» изначально позиционировался как жилой комплекс бизнес-класса: круглосуточная служба сервиса, три уровня охраны, бассейн и косметический центр.
Строительство жилого комплекса началось еще в 2007 году. Для финансирования объекта был создан потребительский кооператив «ЖСК «Три Д». Завершить стройку компания «Метеорит» планировала в 2010 году.
Между тем к указанному сроку был сдан только первый дом, строительство второго и третьего остановилось на несколько лет. В 2013 году пайщики второй секции все-таки смогли въехать в свои квартиры, введение третьей было назначено на конец 2014-го, но работы снова прекратились.
«Я приобрел пай в 2013 году, тогда срок сдачи был назначен на IV квартал 2014-го. Но застройщик не успел и до сих пор строит этот объект. Мы организовали инициативную группу пайщиков и стали решать проблему вместе. Ходили на митинги, встречи с органами, в том числе в прокуратуру, в минстрой Свердловской области. Министр Михаил Волков обещал нам взять ситуацию под свой контроль, чтобы дом был сдан в 2017 году, нам даже давали график работ, но обещания не были выполнены. В результате в конце 2017 года мне пришлось избавиться от пая, продав его дешевле, чем он был куплен. Если посчитать деньги, затраченные на съем жилья, мой ущерб составляет около миллиона рублей. И так у всех пайщиков», — рассказал бывший участник ЖСК «Три Д».
Отметим, что за время строительства в Арбитражный суд Свердловской области несколько раз поступали иски о признании ООО «Метеорит и Ко» несостоятельным (банкротом). Последний из них в сентябре 2017 года подала инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Сумма задолженности, включая пени и штраф, превысила 54 млн руб., однако производство было прекращено в связи с заключением мирового соглашения.
Несмотря на то, что застройщику удалось избежать банкротства, последняя секция «Три Д-клуба» не сдана в эксплуатацию до сих пор. На сегодняшний день объект находится на завершающей стадии: выполняется благоустройство, согласно информации на сайте компании, с августа «Метеорит» передает квартиры инвесторам под отделку. В новостной ленте компания ежемесячно публикует отчеты о выполненных работах.
«Госкомиссия по вводу объекта в эксплуатацию назначена на октябрь-ноябрь текущего года. В доме выполняются внутренние отделочные работы: заливают стяжки, устанавливают внутренние железные двери», — рассказали в офисе продаж СК «Метеорит».
Между тем пайщики сомневаются, что и на этот раз застройщик выполнит свои обещания. Они отмечают, что в доме еще много недоделок: не закончено обустройство придомовой территории, возведение паркинга, помещений торгового комплекса, переходных лоджий на одной стороне жилой части здания. В то же время интенсивность работ на объекте по-прежнему оставляет желать лучшего.
«До завершения работ в доме еще далеко. Я приезжала на стройку и заходила в нашу квартиру: как была одна сторона не доделана, так и осталась — никакого движения нет. На площадке работают человека три: что застройщик собирается сдавать комиссии в этом году — непонятно», — рассказала покупательница квартиры в третьей секции Анастасия Гаврилова.
Семья пайщицы, включая двоих малолетних детей, ждет квартиру почти три года. Из-за переноса сроков сдачи дома она испытывает значительные сложности не только финансового характера, но и административного.
«У меня маленькие дети, маткапитал вложен в эту стройку. Поскольку я работаю в Екатеринбурге, приходится здесь снимать квартиру. Но прописку получить мы не можем, соответственно, возникают проблемы с поликлиниками, детсадами, записью в школу. При этом мы оплачиваем съемное жилье и ипотеку. А теперь зарплату урезают, и платить становится просто нечем. Приходила в компанию «Метеорит» и просила вернуть деньги — мне отказали», — пояснила Анастасия Гаврилова.
По ее словам, если застройщик вновь не сможет сдержать обещания и не сдаст дом до конца года, гражданам придется опять обращаться в органы власти, добиваться приема губернатора Свердловской области и требовать восстановления своих прав на жилье. При этом издержки, которые покупатели квартир несут в течение всего времени возведения дома, им уже не возместит никто.
УрБК будет следить за развитием ситуации.
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