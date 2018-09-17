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Банки РФ в августе выдали 1 млн кредитных карт

УрБК, Москва, 17.09.2018. В августе 2018 года жители России получили 1 млн новых кредитных карт. Самое большое количество было выдано в Москве, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.



«В августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1 млн единиц, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 640 тыс. единиц. Стоит отметить, что выдача более одного миллиона новых кредитных карт в месяц была зафиксирована впервые за всю историю наблюдений НБКИ», — сказано в сообщении.



Самое большое количество новых кредиток в августе было выдано в Москве — 62,2 тыс., Московской области — 47,7 тыс., Краснодарском крае — 33,9 тыс., Свердловской области — 33,8 тыс., Санкт-Петербурге — 33,7 тыс. и Республике Башкортостан — 30,5 тыс.



Наименьшее количество кредитных карт было выдано в Пензенской и Кировской (по 8 тыс.), Ярославской (8,1 тыс.) и Архангельской (8,3 тыс.) областях, а также в Республике Бурятия — 8,3 тыс.



Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Липецкой и Белгородской областях. В первом случае количество новых кредиток выросло почти в четыре раза, во втором — почти в два раза. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе текущего года выросла на 49% и 41,5% соответственно.

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