Фотография предоставлена организационным комитетом фестиваля

УрБК, Первоуральск, 17.09.2018. 15 сентября 2018 года в Первоуральске прошел фестиваль «Герои рабочего класса». В мероприятии приняли участие больше 5 тыс. первоуральцев, на 27 площадках в течение 6 часов непрерывно шли мастер-классы от 70 мастеров из 7 городов Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.В фестивале участвовали представители самых разных профессий: кузнецы, гончары, столяры, художники, портные, мастера по работе с кожей, камнем, шерстью, деревом и тканью.«Все, кто хотел научиться интересным профессиям, могли это сделать, пройдя мега-квест «Трудоустройство». Каждый мог получить «трудовую книжку» (всего их было выдано почти 3 000 штук). За каждый пройденный мастер-класс в нее вносилась запись. Те, кто освоил сразу несколько профессий, получали ценные призы. К мастерам выстраивались очереди желающих попробовать себя в ремесленном деле», — рассказал председатель организационного комитета фестиваля Александр Мосунов.По его словам, на фестивале был установлен настоящий рекорд, в Первоуральске сшили самый большой фанатский шарф. Его длина — больше сорока метров. Для того, чтобы развернуть такую махину, понадобилось больше 50 человек. Рекордный шарф — это подарок от Первоуральска хоккейной команде «Уральский трубник», которая недавно отметила 80-летие.«Фестиваль подарил Первоуральску новый арт-объект — стелу Героев рабочего класса. Стела стала символом города, города рабочих и мастеров. Для жителей Первоуральска она стала предметом гордости, а для гостей — «смысловой точкой», одним своим видом передающей суть и характер Первоуральска, твердый и прочный, как металл, но легкий и способный к преображению мира к лучшему», — рассказал Александр Мосунов.В числе почетных гостей были председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова, «дедушка» свердловского рока, композитор Александр Пантыкин.