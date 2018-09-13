Новости дня

Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о наказании за отказ брать на работу предпенсионеров

УрБК, Москва, 13.09.2018. Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 13 сентября 2018 года, рассмотрит в первом чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.



Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение ГД проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.



Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, также сообщается в тексте документа.



В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен на достижение целевых показателей стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, в том числе на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.



Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен правительство РФ в Госдуму 16 июня 2018 года. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении 19 июля 2018 года. В первой редакции законопроекта предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.



В конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил смягчить параметры пенсионной реформы, снизив для женщин планку с 63 до 60 лет, а также ввести льготы для людей предпенсионного возраста. 6 сентября 2018 года глава государства внес свои предложения в виде поправок в Госдуму.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: