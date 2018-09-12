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Первые снегопады в Свердловской области ожидаются в конце сентября 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Первые снегопады в Свердловской области синоптики прогнозируют на конец сентября 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела метеопрогнозов Уральского гидрометцентра Анна Мишарина.



По ее словам, первые осадки в виде снега могут пройти в регионе 25-26 сентября. С 19 сентября, как отмечает А. Мишарина, в регионе ожидаются устойчиво низкие температуры. Предварительными данными на октябрь специалисты на данный момент не обладают.



Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, в свою очередь, добавил, что прогнозируемый снегопад не повлияет на уборочную кампанию в области. К началу сбора урожая и до настоящего времени поля на Среднем Урале стоят сухими, и техника свободно проходит по территории.



Вместе с тем М. Карпухин отметил, что прошедшие в регионе заморозки повлияли на теплолюбивые растения, которые не успели созреть из-за поздней уборочной.

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