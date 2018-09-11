В Академическом районе Екатеринбурга построят новую школу на 1,2 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на строительство средней общеобразовательной школы на 1 200 мест в квартале 26 планировочного района Академический. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.Новый объект будет возведен в рамках реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Екатеринбурга на 2016-2025 годы».Все работы по строительству школы, согласно постановлению, должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.Напомним, в августе нынешнего года в уральской столице было торжественно открыто новое здание школы № 23 в Академическом районе, благодаря которому она стала самым крупным образовательным комплексом не только в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области.