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В Академическом районе Екатеринбурга построят новую школу на 1,2 тыс. мест
11 сентябрь 2018 (17:29)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на строительство средней общеобразовательной школы на 1 200 мест в квартале 26 планировочного района Академический. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.
Новый объект будет возведен в рамках реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Екатеринбурга на 2016-2025 годы».
Все работы по строительству школы, согласно постановлению, должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.
Напомним, в августе нынешнего года в уральской столице было торжественно открыто новое здание школы № 23 в Академическом районе, благодаря которому она стала самым крупным образовательным комплексом не только в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Новый объект будет возведен в рамках реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Екатеринбурга на 2016-2025 годы».
Все работы по строительству школы, согласно постановлению, должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.
Напомним, в августе нынешнего года в уральской столице было торжественно открыто новое здание школы № 23 в Академическом районе, благодаря которому она стала самым крупным образовательным комплексом не только в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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