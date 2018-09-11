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Косулинская управляющая компания заплатит более 70 тыс. рублей штрафа за плесень и грибок в жилом доме

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Суд взыскал с управляющей компании более 70 тыс. руб. за создание неблагоприятных условий проживания в доме. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В п. Белоярский в квартире, находящейся на последнем этаже, протекала крыша. Житель дома в июне и сентябре 2017 года дважды обращался с заявлениями в УК ООО «Косулинская управляющая компания», с просьбой направить комиссию для обследования повреждений его жилья, составить акт обследования и возместить ему ущерб.



Это обращение было оставлено без удовлетворения, однако сам осмотр в октябре 2017 года производился. В квартире жильца обнаружились следы плесени и грибка, а крыша дома, как оказалось, требует капитального ремонта.



Мужчина обратился в Белоярский районный суд с иском к ООО «Косулинская управляющая компания» о возмещении ущерба, причиненного в результате ненадлежащего исполнения услуг. Он просил взыскать с ответчика в счет возмещения материального ущерба 16 тыс. 700 руб., неустойку в размере 16 тыс. 700 руб., компенсацию морального вреда — 10 тыс. руб., штраф в размере 50% от присужденной суммы, а также судебные расходы на оплату экспертизы в размере 28 тыс. руб., и оплату услуг представителя — 20 тыс. руб.



Суд первой инстанции назначил судебную строительно-техническую экспертизу ООО «Мичкова Групп». Согласно заключению, размер ущерба составляет 25 тыс. руб., а так как мужчине принадлежит 2/3 доли в квартире, сумма ущерба равна 16 тыс. 700 руб.



При этом эксперт установил, что первичной причиной выявленных повреждений является неисправная шиферная кровля и открытое слуховое окно, через которые осадки попадают в квартиру, а также негерметичность трубопровода централизованной системы отопления с верхней разводкой по чердаку, из которого происходят протечки воды в квартиру.



Решением Белоярского районного суда исковые требования Леонида З. удовлетворены частично. С ООО «Косулинская управляющая компания» взыскано 16 тыс. 700 руб. — материальный ущерб, неустойка — 16 тыс. 700 руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб., штраф — 19 тыс. 200 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя — 15 тыс. руб.



Кроме того, с ООО «Косулинская управляющая компания» в пользу ООО «Мичкова Групп» взыскана стоимость проведенной экспертизы в размере 35 тыс. руб. и госпошлина.



Ответчик обжаловал решение суда. Однако решение Белоярского районного суда оставлено без изменения, коммунальщики обязаны выплатить жильцу дома 72 тыс. 600 руб., а также заплатить за экспертизу.

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