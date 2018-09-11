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В рамках нового налогового режима самозанятые смогут не платить взносы в ПФР

УрБК, Москва, 11.09.2018. Налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых составит 4%, и она будет включать взнос по ОМС, при этом власти не планируют включать в этот режим и делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд, рассказал, выступая на сессии по налоговому администрированию на Восточном экономическом форуме, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Об этом пишет «Прайм».



«Налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже, чем по УСН. Эта ставка будет 4%, в нее будут включены взносы по ОМС», — рассказал Михаил Мишустин.



Глава ФНС добавил, что власти не планируют требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования.



«Если он хочет социальную пенсию на 5 лет позже — он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают», — сказал Мишустин.



Минфин ранее предложил ввести в России специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который не будет предполагать регистрацию в налоговых органах и сдачу какой-либо отчетности в ФНС. Предполагается, что воспользоваться этим режимом можно будет, просто установив специальное приложение на смартфоне. Специальный режим предусматривается для малого бизнеса с оборотом не более 2,4 млн руб. в год. Главная цель законопроекта, по словам главы ФНС, — легализация бизнеса.



Мишустин сообщил, что инициатива уже согласована со всеми министерствами внутри правительства, но пока не оформлена в виде законопроекта. Соответствующий законопроект глава службы обещал представить широкой публике в январе 2019 года.



Прежде, чем налоговый режим начнёт применяться на всей территории России, власти протестируют его в четырёх регионах: в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.

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