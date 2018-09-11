Светлана Фурдуй об институте финансовых омбудсменов

Светлана Фурдуй, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России

Фотография предоставлена пресс-службой ЦБ

3 сентября 2018 года вступил в силу федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». C этого времени начинается формирование новой службы, которая будет рассматривать обращение граждан по имущественным спорам с финансовыми организациями. Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг наделен правом досудебного разрешения споров.Новая структура будет действовать наравне с существующей Службой Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и наравне с Роспотребнадзором. Она имеет важное от них отличие — может выносить решения о выплате пострадавшему клиенту компенсации. Сотрудники службы после разбора жалобы будут выдавать документ для передачи в службу судебных приставов.Введение новой службы не вызовет усложнения доступа к судебному разбирательству для клиентов, поскольку служба независима и имеет новые полномочия. Кроме того, работа с финансовым омбудсменом будет для гражданина более выгодна с точки зрения времени.В стандартных условиях при работе с судом у человека уходит 30 дней на то, чтобы подать иск, 30 дней на то, чтобы рассмотреть его, и это только первая инстанция. Если все будет хорошо, то это займет около полугода. А у финансового омбудсмена срок рассмотрения жалобы и вынесения решения — 15 дней.В первую очередь, финансовый омбудсмен закроет проблему с ОСАГО, по которой в 2017 году суды рассматривали 400 тыс. исков. Суды переполнены этими типовыми стандартными исками. Поэтому возникла необходимость в создании профессиональной структуры, которая бы сняла эту нагрузку с судебной системы.Новая служба будет выведена из аппарата ЦБ РФ и даже финансироваться будет из своих источников. В первое время службу поддержит Банк России, а затем финансирование будет складываться из регулярных взносов, которые будут собираться с финансовых организаций. Причем запланирован следующий принцип: больший коэффициент на взнос будет накладываться на ту организацию, на которую было больше жалоб в периоде.Тем самым предполагается финансово заинтересовать страховые компании, банки, ломбарды и другие организации, оказывающие финансовые услуги населению.Финансовая организация не станет перекладывать эти расходы на клиента, поскольку для нее досудебное решение более выгодно. В качестве иллюстрации возьмем банк. Он, выплатив клиенту сумму по решению финансового омбудсмена, сэкономит на судебных расходах, которые с учетом, например, компенсации морального вреда, могут быть значительными.Финансовый омбудсмен и служба финансовых уполномоченных будут рассматривать в досудебном порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тыс. руб. Обращение к нему в абсолютном большинстве случаев станет обязательной стадией спора гражданина и финансовой организации перед обращением в суд.Заявление можно будет подать в электронном виде, а также через МФЦ, обращение будет бесплатным. До направления обращения омбудсмену потребитель должен отправить претензию непосредственно в финансовую организацию, с которой он ведет спор. Работа службы будет финансироваться взносами Банка России и финансовых организаций.Вступление закона в силу будет поэтапным. С 3 сентября начнется подготовительный период. С 1 июня 2019 года закон станет обязательным для сегмента ОСАГО, с 28 ноября 2019 года — для остальных видов страхования.С 1 января 2020 года он распространится на микрофинансовые организации, а с первого января 2021 года — на банки, кредитные кооперативы, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды.Добровольно финансовые организации могут присоединиться к системе финансовых уполномоченных уже через 90 дней после вступления закона в силу — с третьего декабря 2018 года (уже есть страховые компании, банки и МФО, которые готовы это сделать). Добровольное досрочное присоединение приветствуется и будет учитываться Банком России при осуществлении надзора.