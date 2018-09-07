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В Екатеринбурге будут судить мужчину по обвинению в сбыте поддельных купюр на сумму 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».



Обвиняемый обнаружил сайт, где предлагалось приобрести поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации высокого качества и различного номинала с доставкой курьерской службой экспресс-доставки. Мужчина вступил в переписку с представителем сайта и разместил заказ на фальшивых банкнот достоинством 5 тыс. руб. в количестве 10 штук с доставкой на дом. Затем обменял 22,5 тыс. руб. на криптовалюту «биткоин» и перечислил на сайт в качестве оплаты.



14 мая 2018 года обвиняемый получил от курьера посылку, в которой находились поддельные банковские билеты номиналом 5 тыс. руб. Мужчина прибыл в магазин на Тбилисском бульваре в Екатеринбурге, где сбыл фальшивую купюру 5 тыс. руб. при оплате товара на сумму 350 руб. Продавец-кассир магазина передала сдачу — 4 тыс. 650 руб.



После этого обвиняемый прибыл в другой магазин по ул. Крестинского в г. Екатеринбурге и попытался сбыть фальшивку во второй раз, но старший кассир сообщила о подозрительной банковской купюре сотрудникам службы контроля магазина. Те вызвали полицию, и обвиняемого задержали.



Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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