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В Челябинской области и Башкортостане произошло землетрясение амплитудой в 5,5 балла
5 сентябрь 2018 (09:51)
УрБК, Челябинск, 05.09.2018. В ночь на 5 августа 2018 года на юге Урала произошло землетрясение амплитудой в 5,5 балла, сообщает МЧС Башкортостана.
Подземные толчки ощущались в Челябинской области и Башкортостане. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Катав-Ивановск, на границе двух регионов. Жертв и разрушений нет.
«Утром в 02.00 (по московскому времени) местами в Белорецком, Салаватском районах и в городе Уфе по Республике Башкортостан наблюдались подземные толчки в течение незначительного времени. Нарушения электро-газоснабжения, водоснабжения нет», — сообщает башкирское управление МЧС.
Подземные толчки ощущались в Челябинской области и Башкортостане. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Катав-Ивановск, на границе двух регионов. Жертв и разрушений нет.
«Утром в 02.00 (по московскому времени) местами в Белорецком, Салаватском районах и в городе Уфе по Республике Башкортостан наблюдались подземные толчки в течение незначительного времени. Нарушения электро-газоснабжения, водоснабжения нет», — сообщает башкирское управление МЧС.
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