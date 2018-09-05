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В Челябинской области и Башкортостане произошло землетрясение амплитудой в 5,5 балла

УрБК, Челябинск, 05.09.2018. В ночь на 5 августа 2018 года на юге Урала произошло землетрясение амплитудой в 5,5 балла, сообщает МЧС Башкортостана.



Подземные толчки ощущались в Челябинской области и Башкортостане. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Катав-Ивановск, на границе двух регионов. Жертв и разрушений нет.



«Утром в 02.00 (по московскому времени) местами в Белорецком, Салаватском районах и в городе Уфе по Республике Башкортостан наблюдались подземные толчки в течение незначительного времени. Нарушения электро-газоснабжения, водоснабжения нет», — сообщает башкирское управление МЧС.

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