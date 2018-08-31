Кризис

Минэкономразвития не поддержало идею о назначении АСВ единым ликвидатором банков

Минэкономразвития не поддержало законопроект, наделяющий Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функциями единого ликвидатора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства.



По данным агентства, в июле этого года Минфин опубликовал для обсуждения проект поправок в закон о банкротстве, вводящий институт единого корпоративного ликвидатора финансовых организаций (банков, НПФ и страховых организаций) и возлагающий соответствующие полномочия на АСВ.



Руководство АСВ в прошлом году заявило, что хочет ускорить процесс ликвидации банков с четырех лет до 1-1,5 лет и повысить его эффективность.



Сейчас помимо АСВ ликвидационные процедуры осуществляют также аккредитованные при Банке России арбитражные управляющие (в частности, на 1 мая на них приходилось около 5% от общего числа ликвидируемых кредитных организаций). Разработчики законопроекта отмечали, что эффективность АСВ при ликвидации финансовых организаций выше, чем у арбитражных управляющих.



Как рассказал собеседник агентства, Минэкономразвития не ясны основания предоставления АСВ преференций перед другими лицами при осуществлении ликвидационных процедур. Кроме того, у министерства есть ряд вопросов к отдельным положениям законопроекта — в части наделения АСВ правом как временной администрации отказывать в исполнении сделок, а также в части установления требований кредиторов до возбуждения процедуры банкротства финансовой организации без надлежащей процедуры заявления и рассмотрения возражений.



Негативный эффект, по мнению Минэкономразвития, также может иметь принятие поправок, предусматривающих сокращение и изменение источников раскрытия информации. Это может затруднить получение информации для кредиторов, в том числе физлиц.



Учитывая объем и характер этих замечаний, Минэкономразвития не поддерживает законопроект в представленной редакции, сообщил источник.

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