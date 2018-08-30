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За месяц цены на топливо в Свердловской области не изменились

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Цены на топливо в Свердловской области к 26 августа 2018 года сохранились на уровне показателей конца предыдущего месяца.



По данным регионального Управления ФАС России, по отношению к 30 июля 2018 года средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе сохранилась на уровне 43,98 руб. за литр.



Стоимость бензина в области за тот же период осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.

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