Новости дня
За месяц цены на топливо в Свердловской области не изменились
30 август 2018 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Цены на топливо в Свердловской области к 26 августа 2018 года сохранились на уровне показателей конца предыдущего месяца.
По данным регионального Управления ФАС России, по отношению к 30 июля 2018 года средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе сохранилась на уровне 43,98 руб. за литр.
Стоимость бензина в области за тот же период осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.
По данным регионального Управления ФАС России, по отношению к 30 июля 2018 года средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе сохранилась на уровне 43,98 руб. за литр.
Стоимость бензина в области за тот же период осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС не зафиксировала изменения цен на топливо в Свердловской области с конца июля 2018 года
- В Свердловской области розничная стоимость дизельного топлива достигла 44,25 рублей за литр
- В Свердловской области розничная стоимость дизельного топлива достигла 44,25 рублей за литр
- За последние три недели розничные цены на бензин в Свердловской области не изменились
- В феврале в Екатеринбурге цены на дизельное топливо выросли в среднем на 0,6%