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Уралтрансбанк за 6 месяцев 2018 года показал убыток 281,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. По данным сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, Уралтрансбанк за 6 месяцев 2018 года показал убыток 281,4 млн руб.



В заключении независимых аудиторов АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» указывается, что с марта 2017 года группой ПАО «Уралтрансбанк» не обеспечивается выполнение нормативов.



Аудиторы пишут, что план мер по финансовому оздоровлению с трехлетним сроком реализации до 1 января 2020 года, предусматривающий восстановление достаточности собственных средств, был утвержден Комитетом банковского надзора Банка России в сентябре 2017 года.



«По состоянию на 30 июня 2018 года, банк допускает отставание от плана мер по финансовому оздоровлению. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка непрерывно продолжать свою деятельность», — написано в заключении независимых аудиторов.



Напомним, что за 8 месяцев банк сократил сеть своих офисов более чем на треть. Уралтрансбанк 16-й месяц подряд входит в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регулятора.

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