Новости дня

Банки обяжут объяснять клиентам причину отказа в проведении операций

27 август 2018 (12:36)

УрБК, Москва, 27.08.2018. Минфин РФ планирует внести поправки к ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, предлагается обязать банки доводить до клиентов сведения о причинах отказа в проведении операции. Необходимость в таких поправках вызвана тем, что добросовестные клиенты не могут добиться исключения своих персональных данных из «черных» списков банков. Причиной тому — отсутствие прозрачного механизма работы финансовых учреждений по отбору клиентов. Как правило, банки в таких случаях просто ссылаются на определенную норму закона.

Идею поправок к настоящему времени поддержали Национальный совет финансового рынка и Росфинмониторинг.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: