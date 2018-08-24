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В России в два раза выросло число утечек персональных данных из медицинских учреждений

УрБК, Москва, 24.08.2018. Количество утечек конфиденциальной информации из медицинских учреждений в России в 2017 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании аналитического центра InfoWatch.



Во всех случаях раскрытие персональных данных и конфиденциальных сведений происходило по вине сотрудников медучреждений. Доля умышленных утечек информации от общего объема составила 39%. Отмечается, что в основном данные о пациентах уходят из внутреннего обращения через бумажные носители или мгновенные сообщения.



«Культура обращения с информацией ограниченного доступа у медицинских работников в России находится на довольно низком уровне. Кроме того, внутренние злоумышленники в различных медучреждениях осознали, что персональные данные пациентов и коллег остаются без должного контроля, а из кражи такой информации можно извлечь выгоду», — считает аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук.



По его словам, средний ущерб компаний от утечки конфиденциальной информации может достигать 8,5 млн долл. США.



Примечательно, что в остальном мире объем утечки данных с 2016 по 2017 годы снизился почти в два раза — с 26,8 млн записей до 14,2 млн.

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