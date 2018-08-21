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В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали посетителей и работников ТРЦ «Мегаполис»
21 август 2018 (12:35)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В Екатеринбурге эвакуировали работников и посетителей торгово-развлекательного центра «Мегаполис» из-за задымления в одном из помещений.
Как сообщили очевидцы событий на странице «Инцидент Екатеринбург» в соцсети, к зданию уже подъехали три пожарные машины.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области информацию о задымлении подтвердили, прояснив, что в ТРЦ «Мегаполис» проводится проверка.
Напомним, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, а ходе которого погибли 64 человека, во всех екатеринбургских ТРЦ были проведены проверки. В ходе надзорных мероприятий в ТРЦ «Мегаполис» было выявлено 78 нарушений требований и норм пожарной безопасности.
Как сообщили очевидцы событий на странице «Инцидент Екатеринбург» в соцсети, к зданию уже подъехали три пожарные машины.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области информацию о задымлении подтвердили, прояснив, что в ТРЦ «Мегаполис» проводится проверка.
Напомним, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, а ходе которого погибли 64 человека, во всех екатеринбургских ТРЦ были проведены проверки. В ходе надзорных мероприятий в ТРЦ «Мегаполис» было выявлено 78 нарушений требований и норм пожарной безопасности.
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