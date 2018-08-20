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Жителя Тавды через суд переселили из опасного для жизни дома

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Жителя Тавды досрочно переселили из дома, признанного аварийным и запланированного к расселению в 2021 году, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.



По данным надзорного ведомства, собственник помещения в аварийном доме еще в 2016 году был признан малоимущим и поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В том же году было запланировано расселение строения на 2021 год.



Как посчитали в прокуратуре, дальнейшее проживание собственника в этом доме представляло опасность для его жизни. В этой связи в Тавдинский районный суд было направлено исковое заявление о переселении жильца. Обязанность по предоставлению нового помещения предлагалось возложить на администрацию Тавдинского городского округа.



Прокуратура обжаловала решение первой инстанции в Свердловском облсуде, который обязал муниципалитет предоставить жилье собственнику помещения в аварийном доме.

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