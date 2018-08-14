«Уральский Рабочий»: Ко Дню города в Екатеринбурге сдадут самую большую школу в стране

День рождения уральской столицы свердловчане отметят уже в эти выходные. Город готовится к празднику, а «УР» подготовил подборку объектов, которые появились или были отремонтированы в ходе благоустройства Екатеринбурга. Некоторые из них откроются как раз к празднику.«Уже завтра, а затем — и в четверг будут открыты два объекта социального значения, — рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы. — Первый — это начальная школа гимназия № 39 на Циолковского, 70. Капитальный ремонт в здании был начат в 2017 году. Площадь учебного заведения — две тысячи квадратных метров. После завершения ремонта в здании расположились учебные классы, столовая, компьютерный класс, медицинский блок, спортзал, учебно-игровая комната и библиотека. А на территории школы — стадион и прогулочная веранда. С нового учебного года учебное заведение смогут посещать около 200 ребят — это 8 классов по 25 человек».Помимо этого, планируется открыть в городе вторую очередь школы № 23 в Академическом районе по адресу Павла Шаманова, 54, которая после обновления должна будет стать самой большой в нашей стране.Второй и не менее важный для уральской столицы объект, который появится в преддверии празднования Дня города, это женская консультация в Центральной городской больнице № 6, которая расположиться по адресу 8 Марта, 126.«Раньше лечебное учреждение находилось в другом, старом здании, для него подобрали новое, в котором появилась возможность открыть женскую консультацию. Условия для работы персонала там очень хорошие — кабинеты оснащены по современным стандартам», — добавили в администрации города.Еще одним подарком городу станет детский садик № 148 на Полисадной, 14. Его открывают после капитального ремонта. Детсад рассчитан на сто мест. Это здание было выкуплено у частного застройщика.Сразу после того, как Екатеринбург справит свой 295-й день рождения, городские власти начнут ремонтные работы по благоустройству набережной Исети на отрезке от Малышева до Куйбышева. Для этих целей в этом году было выделено 30 миллионов рублей.После ремонта на обновленной набережной появятся новые пешеходные дорожки, качели, цветочные оранжереи и другие объекты благоустройства. Далее ее должны сделать удобной для пешеходов и велосипедистов — проложить непрерывные дорожки и площадки для выгула собак.Конечно, все перечисленное — это не полный перечень объектов, где в этом году пройдут ремонтные работы. В городской администрации рассказали, что в список входят также ремонты кровли, фасадов, фундаментов в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, объектах культурного наследия или памятниках.