Туроператор «Натали турс» изменил формулировку на сайте о приостановке деятельности

Фрагмент скриншота сайта «Натали Турс»

УрБК, Москва, 14.08.2018. Компания «Натали турс», разместившая сегодня на своем официальном сайте информацию о приостановке своей деятельности, после публикаций в СМИ изменила текст объявления.В настоящее время на главной странице сайта написано: «Компания «Натали Турс» приостановила продажу. Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Компания возобновит продажи 01 октября 2018 года».Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.По оценкам экспертов, совокупный размер финансового обеспечения всех юрлиц туроператора составляет порядка 156 млн руб. Если компании не удастся избежать запуска механизма фингарантий, туристы не смогут вернуть средства за сорванный отпуск в сопоставимом объеме.