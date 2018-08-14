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В отдельных районах Челябинской области на 14 и 15 августа объявлено штормовое предупреждение
14 август 2018 (16:24)
УрБК, Челябинск, 14.08.2018. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в отдельных районах Челябинской области. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.
Во второй половине дня и вечером 14 августа, ночью и днем 15 августа в регионе ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.
Во второй половине дня и вечером 14 августа, ночью и днем 15 августа в регионе ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.
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