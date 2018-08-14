Новости дня

В отдельных районах Челябинской области на 14 и 15 августа объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Челябинск, 14.08.2018. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в отдельных районах Челябинской области. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.



Во второй половине дня и вечером 14 августа, ночью и днем 15 августа в регионе ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: