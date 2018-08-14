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В Свердловской области более 70% абонентов «МегаФона» перешли на 4G-устройства

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. В Свердловской области уже 77% абонентов «МегаФона» перешли на 4G-устройства. Это на 45% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба оператора.



Сейчас уральские связисты завершили новый этап 4G-стройки, в рамках которого инженеры «МегаФона» установили в Свердловской области еще 23 базовые станции LTE. Теперь Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск, Среднеуральск, Сысерть и Арамиль стали еще быстрее в мобильном интернете.



В рамках программы расширения покрытия сети 4G «МегаФон» в три раза увеличил скорость передачи данных на территории девяти населенных пунктов региона. География проведенных работ охватила более 800 тыс. жителей. Новые объекты связи появились и в уральской столице: на Широкой речке, Автовокзале, Вторчермете, Химмаше, Уралмаше, Эльмаше, ЖБИ, Сортировке и в центре города.



«Наши абоненты все более требовательны к скорости, поэтому чтобы обеспечить «летающий» интернет одновременно большому количеству пользователей, мы также расширяем конфигурацию уже построенных базовых станций, устанавливаем дополнительные сектора. Продолжаем совершенствовать и качество голосовых соединений, модернизировать 3G-оборудование. Такие работы уже проведены в Нижнем Тагиле — в микрорайоне Тагилстрой, в Сухом Логу и Сысерти», — рассказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Алексей Ещёв.

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