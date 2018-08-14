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«Уральский Рабочий»: От чего повеселел молочник? Губернатор принял решение о предоставлении субсидий для уральских животноводов
14 август 2018 (09:30)
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время посещения Ирбитской ярмарки встретился с сельхозпроизводителями и обсудил с ними дополнительные компенсации расходов на производство молока.
По итогам встречи глава региона распорядился предоставить данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы в связи с падением цен на молоко. Это позволит рассчитать сумму компенсации. По предварительным оценкам, она должна составить около 300 миллионов рублей.
Дополнительные субсидии потребовались производителям молока, потому что закупочные цены на сырое молоко с начала года существенно снизились.
— В прошлом году килограмм стоил 25 рублей, а сейчас всего 20, — рассказала исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева. — Горюче-смазочные материалы же, наоборот, выросли в цене.
При этом за первое полугодие 2018 года в области существенно выросло производство молока — на 13,6 тысячи тонн. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было 299,3 тысячи тонн. То есть рост составил 4,5%. Но предприятия работают себе в убыток.
— Разговоры о том, что требуются дополнительные финансовые вливания, ведутся давно. Конечно, сельхозпроизводители и так стабильно получают государственную поддержку уже несколько лет, но сейчас в ней нуждаются особенно остро, — поделилась Елена Стафеева.
По ее словам, Ирбитская ярмарка стала отличным поводом обсудить с губернатором этот важный вопрос, ведь именно в Ирбите находятся наиболее крупные сельхозпроизводства — большое поголовье коз, коров и много молока.
Причем молочную продукцию из Свердловской области признают высококачественной и производители из других регионов страны.
— В сельхозпроизводство важно вкладываться еще и потому, что оно дает возможность трудоустроиться солидной части сельского населения, — отметила Елена Стафеева. — Субсидии позволят не допустить сокращение рабочих мест, дойного стада и снижения объемов и качества реализуемого молока в Свердловской области.
Причина падения цены молока, что так радует потребителей и удручает сельхозпроизводителей, кроется в том, что сегодня на прилавках трудно найти этот продукт в натуральном виде.
— На данный момент молоко и молочная продукция стоят чуть ли не первыми в рейтинге фальсификата, — говорит заведующая сектором развития агропродовольственных систем и маркетинговых исследований УрО РАН Валентина Неганова. — Не так давно даже была попытка разработки соответствующего законопроекта, согласно которому производителей хотели обязать называть свою продукцию, не отвечающую требованиям настоящего молока, молочным напитком. Однако этот закон так и не был принят.
Кроме того, по словам эксперта, в магазинах сейчас растет количество сухого молока. Так, многие из тех, кто часто покупает в супермаркетах молоко, даже не догадываются, что в приобретенном пакете от полезного напитка зачастую остается только одно название.
По итогам встречи глава региона распорядился предоставить данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы в связи с падением цен на молоко. Это позволит рассчитать сумму компенсации. По предварительным оценкам, она должна составить около 300 миллионов рублей.
Дополнительные субсидии потребовались производителям молока, потому что закупочные цены на сырое молоко с начала года существенно снизились.
— В прошлом году килограмм стоил 25 рублей, а сейчас всего 20, — рассказала исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева. — Горюче-смазочные материалы же, наоборот, выросли в цене.
При этом за первое полугодие 2018 года в области существенно выросло производство молока — на 13,6 тысячи тонн. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было 299,3 тысячи тонн. То есть рост составил 4,5%. Но предприятия работают себе в убыток.
— Разговоры о том, что требуются дополнительные финансовые вливания, ведутся давно. Конечно, сельхозпроизводители и так стабильно получают государственную поддержку уже несколько лет, но сейчас в ней нуждаются особенно остро, — поделилась Елена Стафеева.
По ее словам, Ирбитская ярмарка стала отличным поводом обсудить с губернатором этот важный вопрос, ведь именно в Ирбите находятся наиболее крупные сельхозпроизводства — большое поголовье коз, коров и много молока.
Причем молочную продукцию из Свердловской области признают высококачественной и производители из других регионов страны.
— В сельхозпроизводство важно вкладываться еще и потому, что оно дает возможность трудоустроиться солидной части сельского населения, — отметила Елена Стафеева. — Субсидии позволят не допустить сокращение рабочих мест, дойного стада и снижения объемов и качества реализуемого молока в Свердловской области.
Причина падения цены молока, что так радует потребителей и удручает сельхозпроизводителей, кроется в том, что сегодня на прилавках трудно найти этот продукт в натуральном виде.
— На данный момент молоко и молочная продукция стоят чуть ли не первыми в рейтинге фальсификата, — говорит заведующая сектором развития агропродовольственных систем и маркетинговых исследований УрО РАН Валентина Неганова. — Не так давно даже была попытка разработки соответствующего законопроекта, согласно которому производителей хотели обязать называть свою продукцию, не отвечающую требованиям настоящего молока, молочным напитком. Однако этот закон так и не был принят.
Кроме того, по словам эксперта, в магазинах сейчас растет количество сухого молока. Так, многие из тех, кто часто покупает в супермаркетах молоко, даже не догадываются, что в приобретенном пакете от полезного напитка зачастую остается только одно название.
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