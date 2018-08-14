«Уральский Рабочий»: От чего повеселел молочник? Губернатор принял решение о предоставлении субсидий для уральских животноводов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время посещения Ирбитской ярмарки встретился с сельхозпроизводителями и обсудил с ними дополнительные компенсации расходов на производство молока.По итогам встречи глава региона распорядился предоставить данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы в связи с падением цен на молоко. Это позволит рассчитать сумму компенсации. По предварительным оценкам, она должна составить около 300 миллионов рублей.Дополнительные субсидии потребовались производителям молока, потому что закупочные цены на сырое молоко с начала года существенно снизились.— В прошлом году килограмм стоил 25 рублей, а сейчас всего 20, — рассказала исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева. — Горюче-смазочные материалы же, наоборот, выросли в цене.При этом за первое полугодие 2018 года в области существенно выросло производство молока — на 13,6 тысячи тонн. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было 299,3 тысячи тонн. То есть рост составил 4,5%. Но предприятия работают себе в убыток.— Разговоры о том, что требуются дополнительные финансовые вливания, ведутся давно. Конечно, сельхозпроизводители и так стабильно получают государственную поддержку уже несколько лет, но сейчас в ней нуждаются особенно остро, — поделилась Елена Стафеева.По ее словам, Ирбитская ярмарка стала отличным поводом обсудить с губернатором этот важный вопрос, ведь именно в Ирбите находятся наиболее крупные сельхозпроизводства — большое поголовье коз, коров и много молока.Причем молочную продукцию из Свердловской области признают высококачественной и производители из других регионов страны.— В сельхозпроизводство важно вкладываться еще и потому, что оно дает возможность трудоустроиться солидной части сельского населения, — отметила Елена Стафеева. — Субсидии позволят не допустить сокращение рабочих мест, дойного стада и снижения объемов и качества реализуемого молока в Свердловской области.Причина падения цены молока, что так радует потребителей и удручает сельхозпроизводителей, кроется в том, что сегодня на прилавках трудно найти этот продукт в натуральном виде.— На данный момент молоко и молочная продукция стоят чуть ли не первыми в рейтинге фальсификата, — говорит заведующая сектором развития агропродовольственных систем и маркетинговых исследований УрО РАН Валентина Неганова. — Не так давно даже была попытка разработки соответствующего законопроекта, согласно которому производителей хотели обязать называть свою продукцию, не отвечающую требованиям настоящего молока, молочным напитком. Однако этот закон так и не был принят.Кроме того, по словам эксперта, в магазинах сейчас растет количество сухого молока. Так, многие из тех, кто часто покупает в супермаркетах молоко, даже не догадываются, что в приобретенном пакете от полезного напитка зачастую остается только одно название.