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Страховщики предлагают лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО
13 август 2018 (11:04)
УрБК, Москва, 13.08.2018. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину России лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО, сообщает газета «Ведомости».
По данным газеты, в союзе страховщиков рассчитывают, что такая мера позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгий срок после аварии. В РСА отмечают, что такие ситуации зачастую используются мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от нее чреваты штрафом.
Если соответствующие поправки в закон об ОСАГО примут, то автовладельцу, чтобы получить выплату по прошествии пяти дней, придется доказывать, что у него не было возможности заявить об убытке в указанный срок. В противном случае страховщики смогут законно отказать в выплате.
Представитель Минфина не стал комментировать отношение министерства к инициативе РСА, пообещав, что предложения союза будут рассмотрены. Так же поступит и Центробанк, если получит эти предложения, пишет издание со ссылкой на представителя ЦБ.
По данным газеты, в союзе страховщиков рассчитывают, что такая мера позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгий срок после аварии. В РСА отмечают, что такие ситуации зачастую используются мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от нее чреваты штрафом.
Если соответствующие поправки в закон об ОСАГО примут, то автовладельцу, чтобы получить выплату по прошествии пяти дней, придется доказывать, что у него не было возможности заявить об убытке в указанный срок. В противном случае страховщики смогут законно отказать в выплате.
Представитель Минфина не стал комментировать отношение министерства к инициативе РСА, пообещав, что предложения союза будут рассмотрены. Так же поступит и Центробанк, если получит эти предложения, пишет издание со ссылкой на представителя ЦБ.
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