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Страховщики предлагают лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО

УрБК, Москва, 13.08.2018. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину России лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО, сообщает газета «Ведомости».



По данным газеты, в союзе страховщиков рассчитывают, что такая мера позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгий срок после аварии. В РСА отмечают, что такие ситуации зачастую используются мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от нее чреваты штрафом.



Если соответствующие поправки в закон об ОСАГО примут, то автовладельцу, чтобы получить выплату по прошествии пяти дней, придется доказывать, что у него не было возможности заявить об убытке в указанный срок. В противном случае страховщики смогут законно отказать в выплате.



Представитель Минфина не стал комментировать отношение министерства к инициативе РСА, пообещав, что предложения союза будут рассмотрены. Так же поступит и Центробанк, если получит эти предложения, пишет издание со ссылкой на представителя ЦБ.

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