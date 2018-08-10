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В Сысерти в детском лагере «Чайка» отравились шестеро детей
10 август 2018 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В Сысерти прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит проверку в связи с обращением за медицинской помощью детей, находящихся в детском лагере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
6 августа 2018 года за медицинской помощью обратилось шестеро детей разного возраста из разных отрядов четвертой смены, отдыхающих в МБУ Детский оздоровительный лагерь «Чайка».
У детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Состояние всех детей удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
От работы отстранена мойщица посуды, у которой обнаружен норовирус, предположительно, явившийся источником заражения. Прокуратура проводит проверку на предмет наличия трудовых отношений с указанным работником и прохождения ею необходимых медицинских обследований, обязательных для работы в детском учреждении.
В настоящее время в детском оздоровительном лагере «Чайка» находится 150 детей, лагерь работает в обычном режиме.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
6 августа 2018 года за медицинской помощью обратилось шестеро детей разного возраста из разных отрядов четвертой смены, отдыхающих в МБУ Детский оздоровительный лагерь «Чайка».
У детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Состояние всех детей удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
От работы отстранена мойщица посуды, у которой обнаружен норовирус, предположительно, явившийся источником заражения. Прокуратура проводит проверку на предмет наличия трудовых отношений с указанным работником и прохождения ею необходимых медицинских обследований, обязательных для работы в детском учреждении.
В настоящее время в детском оздоровительном лагере «Чайка» находится 150 детей, лагерь работает в обычном режиме.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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