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В Сысерти в детском лагере «Чайка» отравились шестеро детей

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В Сысерти прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит проверку в связи с обращением за медицинской помощью детей, находящихся в детском лагере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



6 августа 2018 года за медицинской помощью обратилось шестеро детей разного возраста из разных отрядов четвертой смены, отдыхающих в МБУ Детский оздоровительный лагерь «Чайка».



У детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Состояние всех детей удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.



От работы отстранена мойщица посуды, у которой обнаружен норовирус, предположительно, явившийся источником заражения. Прокуратура проводит проверку на предмет наличия трудовых отношений с указанным работником и прохождения ею необходимых медицинских обследований, обязательных для работы в детском учреждении.



В настоящее время в детском оздоровительном лагере «Чайка» находится 150 детей, лагерь работает в обычном режиме.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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