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Из-за роста ставки НДС тарифы на услуги ЖКХ предлагают увеличить минимум на 4%

УрБК, Москва, 06.08.2018. Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ из-за увеличения ставки НДС до 20%, пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники.



Письмо с аналогичным предложением направила в Минстрой Ассоциация «ЖКХ и городская среда». По расчетам объединения, при повышении НДС у организаций ЖКХ, предоставляющих потребителям услуги на сумму 4,5 трлн руб., за I полугодие сформируются прямые убытки в 45 млрд руб. Из-за этого объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн руб.



«Компенсация выпадающих расходов за счет роста тарифов с 1 июля потребует дополнительного увеличения тарифов на коммунальные услуги не на 2%, а более чем на 4%. Наиболее простым способом решения проблемы автору обращения, генеральному директору ассоциации Алексею Макрушину, видится повышение тарифов на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года», ― пишет издание.



В Минстрое подтвердили, что обсуждают вопрос повышения тарифов с 1 января 2019 года.



Напомним, законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20% был внесен в Госдуму 16 июня, а 24 июля его уже подписали в третьем чтении. Как полагают авторы, мера позволит пополнять бюджет на 620 млрд руб. ежегодно.



Между тем, по подсчетам аналитиков, после повышения ставки НДС потребительские цены вырастут в пределах 0,8-1,25 процентных пункта. В целом временно маневр разгонит инфляцию на более чем 4%.

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