Россияне занимают у своего будущего

Неуклонно снижающиеся реальные доходы населения могут быть миной замедленного действия для российской экономики. Ситуация усугубляется тем, что быстрыми темпами растут объемы потребительского кредитования в сочетании с неснижающейся, даже по официальным источникам, просроченной задолженностью.«Реальные доходы населения падают уже давно. Об этом может, в частности, свидетельствовать снижение среднего чека в розничных сетях», — считает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.По данным Свердловскстата, в Свердловской области реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-июне 2018 года снизились на 2,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.«У нас нет драйвера роста. Доходы граждан растут тогда, когда растет вся экономика. И по всему миру таким драйвером является рост потребления. Если объем торговли будет расти, то будет расти и экономика», — поясняет заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.Эксперты расходятся во мнении, что может стать стимулом роста реального сектора. Одни считают, что, поощряя потребительское кредитование, можно добиться только увеличения импорта, поскольку большинство товаров, покупаемых в кредит, произведены не в России.Другие полагают, что такая модель потребительского кредитования ушла в прошлое, и сейчас основой роста объемов кредитов физических лиц является ипотека. Соответственно, кредитные средства граждан расходуются на строительство, что может в дальнейшем стать драйвером роста.При этом стоит отметить, что дополнительным фактором, усугубляющим ситуацию в экономике, является переход граждан от модели сбережения к модели потребления, что вызывает опережающий рост объемов кредитов по сравнению с объемами вкладов.За два прошедших года, по данным Центробанка, объем вкладов физлиц вырос на 16,48%, а объем кредитов физлиц — на 23,53%. В 2018 году динамика сохраняется: объем вкладов граждан вырос за 5 месяцев на 3,86%, а объем кредитов — на 9,22%.«Масса кредитов набрана, и ее надо как-то обслуживать. Текущий кредитный портфель физических лиц растет, но чаще всего перекредитовываются хорошие заемщики. А остальные вынуждены занимать у «черных кредиторов», — считает Григорий Вахитов.Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, за I полугодие 2018 года Банк России выявил 1,89 тыс. организаций, осуществлявших нелегальное кредитование («черных кредиторов»). Он отметил, что это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.К нелегальным способам получения кредитов россияне обращаются в том числе и потому, что не могут получить заемные средства обычным путем в банках. Требования к заемщикам ужесточены, но даже это не помогает снизить уровень проблемной задолженности в банках.«Просроченная задолженность в банках не снижается год от года», — констатирует Григорий Вахитов.Говоря о просроченной задолженности, не стоит забывать, что некоторые банки, стремясь показать низкий уровень просрочки, рефинансируют так называемые «безнадежные кредиты». Что, в свою очередь, может выглядеть как рост объемов кредитования.Эксперты сходятся во мнении, что государство стремится стимулировать производство за счет кредитования. В частности, поощряя автокредиты на отечественные автомобили. 27 июля кабинет министров продлил действие программы льготного кредитования до 2020 года и увеличил в Дальневосточном федеральном округе скидку по социальным программам до 25% от стоимости машины, чтобы уравнять в стоимости российские и импортные автомобили.При этом понятно, что правительство РФ и ЦБ реагируют на изменения, которые происходят в мировой экономике с определенным временным лагом. И в связи с тем, что ситуация на данный момент остается достаточно напряженной, эксперты не берутся строить прогнозы на долгосрочную перспективу.Еще одним существенным фактором, который может отразиться на доходах всех слоев населения, станет повышение ставки НДС на 2 п.п. — с 18% до 20%. По оценке главы общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, размер нагрузки на бизнес в результате налогового маневра вырастет на 600 млрд руб. В конечном итоге дополнительные расходы бизнесмены отразят на ценниках, и платить за это будут граждане. Однако официальные структуры до настоящего времени не учитывали этот фактор в качестве инфляционного риска.