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Роскачество проведет проверку российского бензина в начале осени 2018 года
27 июль 2018 (17:51)
УрБК, Москва, 27.07.2018. АНО Роскачество планирует провести проверку качества бензина на российском рынке в конце лета — начале осени 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу организации Максима Протасова.
К исследованию будут привлечены представители Росстандарта и Росаккредитации. По словам М. Протасова, проверка в первую очередь пройдет в регионах, которые, по данным Росстандарта, являются проблемными по количеству жалоб от потребителей.
Ранее Федерация автовладельцев России опубликовала исследование, согласно которому недолив бензина выявили на 76% российских АЗС. Независимый топливный союз подверг сомнению достоверность этих данных.
К исследованию будут привлечены представители Росстандарта и Росаккредитации. По словам М. Протасова, проверка в первую очередь пройдет в регионах, которые, по данным Росстандарта, являются проблемными по количеству жалоб от потребителей.
Ранее Федерация автовладельцев России опубликовала исследование, согласно которому недолив бензина выявили на 76% российских АЗС. Независимый топливный союз подверг сомнению достоверность этих данных.
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