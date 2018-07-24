Дайджест
Общественная организация «Город первых» провела второй экологический сплав по Чусовой
24 июль 2018 (18:04)
30 активистов общественной организации «Город первых» приняли участие во втором экологическом сплаве по реке Чусовой. Несколько десятков мешков мусора собрано на маршруте между деревнями Каменка и Трёка (городской округ Первоуральск). Участок пользуется популярностью среди туристов, в летний период здесь проходят сплавы, разбиваются палаточные городки в прибрежной зоне.
Во время экологической акции волонтеры очистили от мусора более пяти туристических стоянок, выловили из воды по пути следования пластиковые бутылки, пакеты и автомобильные покрышки. Весь собранный мусор был погружен в деревне Трёка в специальный грузовой автотранспорт для дальнейшей утилизации.
«Организация «Город первых» создана для привлечения внимания к экологическим проблемам. Рады, что наши инициативы находят отклик у уральцев. К природоохранным акциям присоединяется все большее количество волонтеров, и это жители не только Первоуральска, но и столицы Урала. Уверен, что общими усилиями мы улучшим экологическую ситуацию», — отметил координатор «Города первых» Евгений Крылов.
В ближайших планах общественников восстановление Первоуральской достопримечательности — беседки «Ротонда», проведение экологического велопробега, благоустройство родников, проведение акции по сбору батареек.
Общественная организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске (Свердловская область). Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.
Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите окружающей среды можно по телефону 8 (3439) 27-75-68 или по электронной почте: Gorodpervykh@yandex.ru.
Во время экологической акции волонтеры очистили от мусора более пяти туристических стоянок, выловили из воды по пути следования пластиковые бутылки, пакеты и автомобильные покрышки. Весь собранный мусор был погружен в деревне Трёка в специальный грузовой автотранспорт для дальнейшей утилизации.
«Организация «Город первых» создана для привлечения внимания к экологическим проблемам. Рады, что наши инициативы находят отклик у уральцев. К природоохранным акциям присоединяется все большее количество волонтеров, и это жители не только Первоуральска, но и столицы Урала. Уверен, что общими усилиями мы улучшим экологическую ситуацию», — отметил координатор «Города первых» Евгений Крылов.
В ближайших планах общественников восстановление Первоуральской достопримечательности — беседки «Ротонда», проведение экологического велопробега, благоустройство родников, проведение акции по сбору батареек.
Общественная организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске (Свердловская область). Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.
Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите окружающей среды можно по телефону 8 (3439) 27-75-68 или по электронной почте: Gorodpervykh@yandex.ru.
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