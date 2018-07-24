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Общественная организация «Город первых» провела второй экологический сплав по Чусовой

30 активистов общественной организации «Город первых» приняли участие во втором экологическом сплаве по реке Чусовой. Несколько десятков мешков мусора собрано на маршруте между деревнями Каменка и Трёка (городской округ Первоуральск). Участок пользуется популярностью среди туристов, в летний период здесь проходят сплавы, разбиваются палаточные городки в прибрежной зоне.



Во время экологической акции волонтеры очистили от мусора более пяти туристических стоянок, выловили из воды по пути следования пластиковые бутылки, пакеты и автомобильные покрышки. Весь собранный мусор был погружен в деревне Трёка в специальный грузовой автотранспорт для дальнейшей утилизации.



«Организация «Город первых» создана для привлечения внимания к экологическим проблемам. Рады, что наши инициативы находят отклик у уральцев. К природоохранным акциям присоединяется все большее количество волонтеров, и это жители не только Первоуральска, но и столицы Урала. Уверен, что общими усилиями мы улучшим экологическую ситуацию», — отметил координатор «Города первых» Евгений Крылов.



В ближайших планах общественников восстановление Первоуральской достопримечательности — беседки «Ротонда», проведение экологического велопробега, благоустройство родников, проведение акции по сбору батареек.



Общественная организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске (Свердловская область). Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.



Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите окружающей среды можно по телефону 8 (3439) 27-75-68 или по электронной почте: Gorodpervykh@yandex.ru.

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