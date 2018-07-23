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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс в Калининград
23 июль 2018 (16:19)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. «Уральские авиалинии» открывают новое направление из Жуковского. Теперь из Подмосковья можно будет улететь в Калининград по субботам, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейс У6-637 будет летать с 28 июля по 29 сентября 2018 по субботам. Вылет из подмосковного аэропорта Жуковский в 18.30, через два часа пассажиры будут уже в Калининграде. Стоимость авиабилетов — от 5 тыс. руб., включая все сборы.
«Калининград — бывший немецкий город Кенигсберг — островок Европы на карте России или кусочек России на карте Европы. Хотя центр города был практически уничтожен, а сказочные разноцветные домики и Королевский замок не поддавались восстановлению, современный город очень красив. Здесь есть Кафедральный собор, где похоронен Кант, хорошо сохранившийся район «Амалиенау» с виллами старой немецкой архитектуры начала XX века, фортификационные сооружения, опоясывающие город, а еще самый большой в России орган, кирхи, перевернутый дом, музей Мирового океана, большой зоопарк. Калининградская область не менее интересна и удивительна. Обязательно посетите Куршскую косу — узкую 98-километровую полоску суши с уникальной флорой и фауной, которая расположена между Балтийским морем и пресным Куршским заливом. Или поезжайте в Светлогорск, чтобы намыть янтаря и вдохнуть морской воздух», — прокомментировали в «Уральских авиалиниях».
Билеты в Калининград из Жуковского уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Рейс У6-637 будет летать с 28 июля по 29 сентября 2018 по субботам. Вылет из подмосковного аэропорта Жуковский в 18.30, через два часа пассажиры будут уже в Калининграде. Стоимость авиабилетов — от 5 тыс. руб., включая все сборы.
«Калининград — бывший немецкий город Кенигсберг — островок Европы на карте России или кусочек России на карте Европы. Хотя центр города был практически уничтожен, а сказочные разноцветные домики и Королевский замок не поддавались восстановлению, современный город очень красив. Здесь есть Кафедральный собор, где похоронен Кант, хорошо сохранившийся район «Амалиенау» с виллами старой немецкой архитектуры начала XX века, фортификационные сооружения, опоясывающие город, а еще самый большой в России орган, кирхи, перевернутый дом, музей Мирового океана, большой зоопарк. Калининградская область не менее интересна и удивительна. Обязательно посетите Куршскую косу — узкую 98-километровую полоску суши с уникальной флорой и фауной, которая расположена между Балтийским морем и пресным Куршским заливом. Или поезжайте в Светлогорск, чтобы намыть янтаря и вдохнуть морской воздух», — прокомментировали в «Уральских авиалиниях».
Билеты в Калининград из Жуковского уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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